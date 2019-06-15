رياضة | محمد عادل حكما لمباراة مصر وغينيا الودية

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استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين الحكم الدولي محمد عادل، لإدارة مباراة منتخب مصر وغنيا، وديًا.

ويلتقي المنتخبين مساء غدٍ الأحد وديًا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات الأمم الإفريقية.