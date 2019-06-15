رياضة | خبر سار بشأن إنضمام جريزمان الى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار بشأن إنضمام جريزمان الى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية عن إعلان برشلونة لموعد إنضمام النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوفه بعد إعلان اللاعب مغادرة فريقه السابق أتليتكو مدريد .

ووفقاً للصحيفة "موندو ديورتيفو" الإسبانية أن منذ إعلان جريزمان عن رحيله من الروخوبلانكوس منذ اسبوعين وترددت الأخبار بتعاقده مع برشلونة إلا أن المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد ميجيل أنخيل جيل مارين أعلن منذ يومين أن لاعبهم السابق جريزمان سينتقل الى النادي الكتالوني.

كما صرح مارين في تصريحات لـ صحيفة "لموفيستار+"الإسبانية: " أنا صريح جداً بشأن النادي الذي سيلعب له جريزمان منذ مارس الماضي وهي نادي برشلونة."

Advertisements

وجاءت تصريحات مدير التنفيذي لأتليتكو مدريد لتزيد الأمر تشويقا لجماهير البرسا كما صرح جريزمان في وقت سابق : "أنا أعرف النادي المستقبلي بالنسبة لي."

وتابعت الصحيفة أن جريزمان سينضم إلى النادي الكتالوني في 14 يوليو .

كما يذكر أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان سيقل في 1 يوليو من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو هذا حسب عقده مع أتلتيكو مدريد.