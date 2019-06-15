رياضة | 10 نجوم فضلوا أموال الصين وأمريكا والخليج على بريق الكرة الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 نجوم فضلوا أموال الصين وأمريكا والخليج على بريق الكرة الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات من الطبيعي أن نجد نجومًا كبار تقدم بهم السن، يتجهوا لختام مسيرتهم الكروية إما في الدوري الصيني أو الأمريكي أو بالخليج، من أجل حصد الكثير من الأموال قبل الإعتزال، ولكن من الغريب أن تجد نجمًا في أوج تألقه الكروي يتجه لترك الأضواء تحت تأثير الأموال الباهظة، ويتجاهل بريق الكرة الأوروبية واللعب في أعلى المستويات.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز 10 نجوم كبار دمروا مستقبلهم الكروي من أجل أموال الخليج والصين وأمريكا، على النحو التالي :

1- كاراسكو :

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بعام 2018 عن رحيل الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو لنادي داليان ييفانج مقابل 30 مليون يورو مع راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، وهي صفقة صدمت الجميع لأن سن اللاعب كان 24 عام فقط، عندما انتقل للصين وكان ينتظره مستقبل باهر في أوروبا.

الجدير بالذكر أن أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وأرسنال كان يريدوا ضمه، وأكد مواطنه إيدين هازارد أن انتقال كاراسكو للصين "غريبًا" ولكن اللاعب علق على ذلك بأنه رحل بسبب عدم استمرارية مشاركته مع أتلتيكو، وأن هذا الأمر قد يهدد مشاركته مع بلجيكا في كأس العالم 2018 علاوة على المقابل المادي الكبير بالصين.

2- أوسكار :

نظر البعض للنجم الدولي البرازيلي أوسكار دوس سانتوس في بداياته مع تشيلسي الإنجليزي بعام 2012 كأحد المواهب البرازيلية الفذة، ولكن بعد مرور أربع سنوات مع البلوز قرر بعام 2016 الإنضمام إلى مواطنه "هالك" بنادي شنغهاي إس آي بي جي الصيني نظير 69 مليون يورو مما أثار استغراب جميع المتابعين، خاصة وأن أوسكار كان بعمر 25 عام فقط.

ولكن عندما يتعلق الأمر بتقاضي راتب إسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه استرليني، فإن الأمور ستختلف كثيرًا، ومن ثم انخفض مستواه الفني وخسر مكانه بالمنتخب البرازيلي، وقد أكد أنه رفض عروضًا من أندية يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان، لكنه فضل الصين لكي يؤمن مستقبل أسرته، حيث أشار إلى أنه أتى من بيئة فقيرة ولم يكن أهله يمتلكون أي شئ، لكن كل ذلك اختفى بمجرد أن أصبح لاعب يملك كثير من المال.

3- هالك :

مع وصول النجم البرازيلي جينافيلدو فييرا دي سوزا، الشهير بـ"هالك" إلى بورتو البرتغالي لفت الأنظار إليه بشدة واعتقد المتابعين أنه على وشك للعب لأحد الأندية الكبرى، لكن اللاعب البرازيلي اختار في 2012 الانضمام لى زينيت بطربسبرج، الذي ضمن له الحصول أعلى راتب في كرة القدم الروسية حينها، وهو نفس السبب الذي جعله ينضم إلى شنغهاي إس آي بي جي الصيني في 2016 رغم رغبة تشيلسي وأرسنال في التعاقد معه.

واتفق اللاعب البرازيلي مع النادي الصيني على أن يحصد 20 مليون يورو سنويًا، ليصبح على رأس قائمة رواتب اللاعبين بالدوري الصيني، ليتحول بذلك من لاعب عملاق كان ينتظره مستقبل واعد إلى مجرد لاعب كرس موهبته خاضعًا تحت سلطة المال !

4- فيتسيل :

في عام 2012 انتقل النجم الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل من بنفيكا البرتغالي إلى زينيت بطرسبرج الروسي وظل معه 4 سنوات، وحاول يوفنتوس التعاقد معه في 2017 ولكن اللاعب رفض عرض البيانكونيري وفضل الانتقال إلى تيانجين كوانجيان الصيني نظير راتب سنوي يصب لـ18 مليون يورو (3 أضعاف راتب يوفنتوس).

وصرح فيتسيل حينها بأن العرض الصيني كام من الصعب رفضه، لكن لم تكن تجربة فيتسل في الصين طويلة، حيث أن كأس العالم 2018 بروسيا كان فرصة للعودة مجددًا لأوروبا، حيث قدم اللاعب أداءًا رائعًا، وفعلاً لم يفوت فيتسيل فرصة اللعب لبوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2018.

5- لافيتزي :

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في عام 2016 قرر المهاجم الأرجتيني إيزيكيل لافيتزي وضع حد لمشواره بالكرة الأوروبية بعد تألقه مع أندية نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لينتقل إلى نادي هيبي شينا فورتشن الصيني نظير 26 مليون يورو وبراتب سنوي يبلغ 14 مليون يورو.

وبرر لافيتزي الانتقال للدوري الصيني ورفض عروض مهمة من اندية كبيرة بأنه يحب الثقافة الصينية، بالإضافة إلى العرض المالي المغري، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول وارتكب العديد من المشكلات خارج المستطيل الأخضر، مما كلفه خسارة مقعده الأساسي بمنتخب الأرجنتين.

6- بن عطية :

كان من الطبيعي أن يطلب النجم الدولي المغربي مهدي بن عطية من إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، أن تسمح له بالرحيل، بسبب فقدان مركزه الأساسي بعودة ليوناردو بونوتشي لليوفي مرة أخرى، فضلاً عن اهتمام أندية أوروبية كبيرة بضم اللاعب، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي قدم 10 مليون يورو للظفر باللاعب المغربي.

ولكن المدافع المغربي وفي خطوة مفاجئة فضل اللعب للدحيل القطري نظير 10 مليون يورو وبراتب سنوي صافي يبلغ 5 مليون يورو، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، في قرار صادم لكثير من محبي بن عطية.

7- راميريز :

كان ابتعاد نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، راميريز سانتوس عن المشاركة مع البلوز، قد فتح بوابة الخروج له، بسبب توافد عدة عروض مغرية للاعب من اندية أوروبية، ولكنه فضل الانتقال لنادي جيانجزو سونينج الصيني، ورحل علن البلوز نظير 28 مليون يورو وبراتب سنوي بلغ 13 مليون يورو، لينضم هو الآخر لكتيبة النجوم الذين تردى مستواهم الفني بعد تفضيل الأموال.

8- باكامبو :

قبل عام ونصف كان مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية سيدريك باكامبو مرشحًا للإنضمام إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد تألق كبير مع فياريال الإسباني، ولكنه على عكس التوقعات ترك أضواء أوروبا وتوجه لنادي بكين جوان الصيني نظير 40 مليون يورو وبراتب سنوي يبلغ 18 مليون يورو، وقد صرح اللاعب بأنه من الصعب رفض هذا العرض الضخم وأنه لو عاد به الزمان سيتخذ نفس القرار.

9- تيكسيرا :

تألق النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا مع فريق شاختار دونتسيك الأوكراني، وكان ذلك ما بين عامي 2010 و 2016 لاعبًا مثيرًا للإهتمام بالنسبة لأندية عديدة، وتقدم بالفعل ليفربول الإنجليزي بعرض بلغ 32 مليون يورو لضم اللاعب، ولكن تم رفض ذلك العرض بحجة تدني سعر العرض.

وفور تقدم نادي جوانجزو سونينيج الصيني بعرض بلغ 50 مليون يورو مع راتب شخصي للاعب يصل إلى 12 مليون يورو، وافق شاختار على العرض، كما وافق اللاعب برغم تأكيده على رغبته باللعب في أوروبا، ليصبح أغلى لاعب ينتقل إلى الدوري الصيني حينذاك.

10- مارتينيز :

بعد مسيرة غير جيدة للمهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز مع أتلتيكو مدريد الإسباني، بموسم 2015-2016، من ثم كان الحل بالنسبة له أن يرحل إلى أحد الأندية الأوروبية الأخرى التي تريد ضمه من أجل العودة للتألق، لكن اللاعب ذو الـ29 عامًا وقتها فضل الانتقال إلى فريق جوانجزو إيفروجراند الصيني مقابل 42 مليون يورو وبراتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو.

وهكذا تبدأ تجربة جديدة في حياة مارتينيز، لكنها كانت تجربة لم تختلف كثيرًا عن تلك التي قضاها بالكرة الإسبانية، خاصة لتعرضه لإصابة قوية أبعدته طويلاً عن المشاركة في المباريات، ومن ثم انتقل إلى بورتيمونينسي البرتغالي على سبيل الإعارة.