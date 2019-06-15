رياضة | وستهام يونايتد سبب تأجيل أحمد حجازي حسم عرض الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وستهام يونايتد سبب تأجيل أحمد حجازي حسم عرض الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي حسم موقفه من عرض النادي الأهلي بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمه.

وينتظر أحمد حجازي حتى مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية والحصول على عرض إنجليزي يليق به لاستكمال مشواره الاحترافي بعيداً عن الدوري المصري سواء لفريق الأهلي أو بيراميدز الذي طلب التعاقد معه.

ويتكتم أحمد حجازي على عرض شفهي من مسؤلي نادي وستهام يونايتد الإنجليزي الذي يراقب اللاعب في أمم إفريقيا قبل حسم التعاقد معه من عدمه في الميركاتو الصيفي.