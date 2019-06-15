رياضة | موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة Messi vs James rodriguez (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة Messi vs James rodriguez (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منافسه منتخب كولومبيا يوم الأحد 16 يونيو في الساعة 12 صباحاً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب كولومبيا، ومنتخب الأرجنتين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

Advertisements

ويرغب ليونيل ميسي قائد منتخب الارجنتين في تحقيق لقب بطولة كوبا أمريكا هذا الموسم، وذلك لأول مرة في تاريخه مع التانجو، خاصة بعد خسارته اللقب في النسختين الماضيتين في الدور النهائي أمام منتخب تشيلي.

بينما يريد منتخب كولومبيا في العودة مرة أخرى إلى منصات التتويج بالالقاب القارية، وذلك بعد غياب سنوات عديدة عن تحقيق بطولة كوبا أمريكا.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين، ضد منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.