رياضة | برشلونة يصارع باريس سان جيرمان على صفقة جديدة

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دخل مسئولو نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات مع البرتغالي رافاييل جوريرو، ظهير أيسر بوروسيا دورتموند الألماني لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة تواصل مع رافاييل جوريرو في الفترة الأخيرة من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف البارسا في الصيف الجاري.

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ويخطط برشلونة للتعاقد مع ظهير أيسر مميز خلال هذا الصيف هذا الصيف، ليكون بديل قوي لجوردي ألبا.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة يواجه منافسة من باريس سان جيرمان على ضم الدولي البرتغالي في الصيف الجاري.