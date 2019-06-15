رياضة | رسميًا...غينيا تفقد نجم ليفربول أمام مصر وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا...غينيا تفقد نجم ليفربول أمام مصر وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب نابي كيتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن منتخب غينيا أمام منتخب مصر، وديًا.

ويأتي غياب كيتا، عن المواجهة بسبب الإصابة التي تعرض لها وعدم لحاقه بالمواجهة استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخبين، مساء غدٍ الأحد، على ملعب برج العرب، استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.