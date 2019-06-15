رياضة | النجم الساحلي يضرب الإفريقي بالشوط الأول ويقترب من أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يضرب الإفريقي بالشوط الأول ويقترب من أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي في إنهاء الشوط الاول متقدمًا على ضيفه الأفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على الملعب الاولمبي بسوسة، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي.

وتقدم النجم في النتيجة مبكرًا عن طريق صدام بن عزيزة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وعزز ماهر الحناشي من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين من زمن المباراة.

وفي نفس التوقيت، يتقدم الصفاقسي التونسي بنفس النتيجة على ضيفه اتحاد بن قردان، صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وبنتائج الشوط الأول يتأهل النجم الساحلي إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل رفقة الترجي، بينما يلعب كلاً من الصفاقسي واتحاد بن قردان في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.