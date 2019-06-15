رياضة | فالفيردي يحسم مصير ثنائي برشلونة من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحسم مصير ثنائي برشلونة من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفصح مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي عن موقفه في بيع نجمي الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً للصحيفة الكتالونية "موندو ديبورتيفو" فإن مدرب برشلونة كان مرن في معاملته مع حسم موقف كوتينيو، لا سيما حال إتمام صفقة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الراحل عن أتليتكو مدريد.

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وأكدت الصحيفة بأن فالفيردي ليس لديه مانع من بيع النجم البرازيلي، حال إتمام التعاقد مع الفرنسي جريزمان .

ونفس الحال أيضاً ينطبق على النجم الكرواتي راكيتيتش، حيث تقبل فالفيردي فكرة رحيله في حال وصول عرض مناسب له.

كما أن السبب وراء ذلك أن كوتينيو لم يقدم مستواه المعهود منذ إنضمامه إلى كتالونيا في العام الماضي، بينما يسعى النادي للتخلص من خط الوسط الكرواتي بعد التعاقد مع النجم الهولندي دي يونج القادم من أياكس الهولندي.