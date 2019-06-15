رياضة | أزمة حكام بالجبلاية قبل ودية مصر وغنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة حكام بالجبلاية قبل ودية مصر وغنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، أزمة حقيقية في إيجاد حكم لإدارة مباراة مصر وغنيا الودية.

وتتمثل الأزمة، في عدم الاستقرار على الحكم المقرر له إدارة المواجهة، في ظل انشغال كلًا من أحمد الغندور ومحمد معروف بإدارة مباريات خارجية، بالإضافة لوجود جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين في اختبارات الحكام لأمم إفريقيا، و محمود البنا في اختبارات الجري.