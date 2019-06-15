رياضة | بعد حسم الصفقة الكبري.. برشلونة يحلم بضم هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حسم الصفقة الكبري.. برشلونة يحلم بضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني مازال يحلم بالتعاقد مع النسماوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن حلم إدارة البلوجرانا هو شراء ألابا من بايرن ميونيخ، فاللاعب قد يغادر الفريق الألماني هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، إلى أن عملية انتقال نجم العملاق البافاري إلى صفوف الفريق الكتالوني قد تكلف 60 مليون يورو، كما أن إدارة البرسا تتابع أيضًا بدائل أخري.

وأشارت التقارير الصحيفة إلى برشلونة حسم صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.