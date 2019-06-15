رياضة | وائل جمعة ورمضان صبحى على رأسهم.. نجوم " السوشيال ميديا" يهنئون محمد صلاح بعيد ميلاده

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة ورمضان صبحى على رأسهم.. نجوم " السوشيال ميديا" يهنئون محمد صلاح بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر " التهنئة للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.
وكتب وائل جمعة نجم الأهلي السابق عبر تويتر " محمد صلاح الصورة الأكثر جمالا وتشريفا لمصر واسم مصر بالعمل والاجتهاد ، كل سنه وانت طيب".
فيما تقدم رمضان صبحى لاعب القلعة الحمراء بتقديم التهنئة لصلاح قائلا:" كل سنه وانت طيب".
كما كتب أحمد مجدى لاعب الجونه على تويتر " كل سنه وانت فخر العرب والعالم كله ".
وتوالت تعليقات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم التهنئة للنجم محمد بمناسبة عيد ميلاده.