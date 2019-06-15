شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد "فيديو" والان مع التفاصيل
انتشرت تقارير صحفية، في الفترة الأخيرة، تؤكد انتقال قميص النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.
وأكدت التقارير، أن عدد من الفرق ترغب في ضم بوجبا، وعلى رأسهم لنادي ريال مدريد الإسباني لمطالبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرنجي بضم اللاعب.
قميص بوجبا بكشف المستور
وانتشر فيديو لقمصان مانشستر يونايتد الجديدة في المتجر الخاص بالنادي، ولم يتواجد قميص بوجبا به، مما يؤكد رحيل بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد، ولم يتحدد موعد الصفقة.
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