شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: غير متفائل بتتويج المنتخب بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يتمنى فوز المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتتويج بكأس البطولة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، الذي أقامه اليوم بمقر النادي، إنه يتمنى تتويج الفريق باللقب القاري لكنه غير متفائل بالمنتخب خاصة في ظل غياب العدل بين صفوف الفريق.