شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة غينيا الودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في الثامنة مساء اليوم، على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام استعداداته للقاء غينيا الودي المقرر إقامته في التاسعة مساء الغد.
بينما يؤدي المنتخب الغيني تدريبه في الخامسة مساء بملعب الأكاديمية البحرية، حيث يعقد أيضًا الاجتماع الفني للمباراة في الخامسة والنصف.
وقرر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، السماح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من بداية تدريب المنتخب الوطني.
وكان المنتخب خاض أولى تجاربه الودية أمام تنزانيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، ويخوض غدًا آخر تجاربه الودية أمام غينيا، قبل أن يبدأ أولى مبارياته الرسمية أمام زيمبابوي، الجمعة المقبل، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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