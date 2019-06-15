شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع إسلام عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد عن دخول النادي في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري البورسعيدي.

وشدد رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، السبت، بمقر النادي، على أن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب، لكننا لم نفاوضه.

وأضاف منصور أن «خالد جلال، المدير الفني الجديد، لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني، خالد جلال الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وإحراز بطولة كأس مصر».