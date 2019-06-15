شكرا لقرائتكم مدرب الأحمال الجديد يصل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل التركى ميرك مدرب أحمال الزمالك الجديد إلى القاهرة، من أجل الانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال، بعد ضمه بناء على ترشيح المدير الفنى.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك، تدريباته بعد غد الإثنين، على ملعب النادى الأبيض، بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق منذ مباراة حرس الحدود، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف لكل فريق.

ويستعد الزمالك لخوض مبارياته المتبقية فى الدورى الممتاز، أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمقرر لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.