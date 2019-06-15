شكرا لقرائتكم أسوان يوافق على انتقال عباس مصطفى للمنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادى أسوان الموافقة على إنتقال عباس مصطفي الظهير الأيسر للفريق إلى نادي المنيا عقب المفاوضات التى تمت خلال الايام الماضية بين الناديين. ويبحث الجهاز الفني للفريق الأسواني بقيادة مجدي عبد العاطي إلى تدعيم صفوفه بصفقات مُيزة خلال الصيف الجاري من أجل الظهور بشكل جيد في الدوري الممتاز الذى صعد إليه مؤخراً. Advertisements الجدير بالذكر أن مجدى عبد العاطى قد أبرم اولى الصفقات الصيفية بالتعاقد مع جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت فى صفقة انتقال حر.

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