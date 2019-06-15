شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر كواليس التعديل فى جهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك كواليس التعديل المقرر فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال، حيث أوضح إن التعديل المقترح تنفيذه يعد تعديل وحيد يقتضى برحيل نبيل محمود رامبو عن منصب المدرب العام وتعيين عبد الحميد بسيونى.

وكشف مصدر مقرب من رامبو إنه ليس لديه أي مانع حول المسألة حيث قال لمقربين منه:"حتى الآن لم يتم إبلاغى بالقرار بشكل رسمى ولكن أعلم إنه أمر مطروح فى الساعات الأخيرة ونادى الزمالك بيتى وليس لدى مشكلة فى رحيلى أو استمرارى أو طلبى للعمل فى النادى فى أي وقت عمر ما هيحصل مشكلة بيني وبين بيتى".

وتأكيدا لما انفرد به "الخليج 365" تصدر عبد الحميد بسيونى دائرة المرشحين لتولى منصب المدرب العام خلفا لرامبو وتواجد بسيونى اليوم فى مقر النادى على هامش مؤتمر مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الذى عقده للحديث عن الانتخابات التكميلية ودعم خالد جلال عقب توليه المهمة لقيادة الفريق خلفا لجروس.

فيما طرح عدد من مسئولى الزمالك وخالد جلال المدير الفنى للفريق أسماء أخرى بخلاف بسيونى لترشيحها لتولى المهمة ولكن حتى الآن يعد بسيونى الأقرب وسيتخذ مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع خالد جلال القرار فى تلك المسألة بشكل نهائى وسيتم الإعلان عنه فى الساعات المقبلة.