شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق يتوجهان إلى إسبانيا لمعاينة معسكر الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي إلى إسبانيا يوم الثلاثاء القادم لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

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وتشهد رحلة عبد الحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبي الفريق حيث تتوقف بطولة الدوري حالياً لأنشغال المنتخب الأول بأمم أفريقيا التى ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري.