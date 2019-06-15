شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سعر العضوية الجديدة للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة نادي الزمالك، سعر العضوية الجديدة للراغبين فى الاشتراك بداية من يوم الخميس المقبل، والتى ستكون قيمتها 120 ألف جنيه وفقاً للبيان الذى يتم إذاعته حاليا عبر الإذاعة الداخلية بمقر قلعة ميت عقبة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أوضح إنه أمهل الراغبين فى الاشتراك بالنادى بأسعار العضويات القديمة حتى يوم الخميس القادم حيث سيكون الأربعاء بمثابة اليوم الأخير للاشتراكات وفقا للأسعار القديمة سواء أمام جميع الفئات أو الفئات المستثناة على أن يتم رفع قيمة العضوية بداية من الخميس القادم.