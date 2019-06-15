سر اهتمام السيسي بمتابعة بطولة الأمم الأفريقية

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تنطلق في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفة شخصية، بتوفير سبل وأسباب نجاح البطولة، التي تبغي من ورائها تكريس دور القاهرة الرائد في القارة الأفريقية، والحفاظ على قوتها الناعمة.

ويهتم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتحقيق النجاح للبطولة، التي تقام هذا العام، خلال رئاسة مصري للاتحاد الأفريقي، وزارة السيسي صباح اليوم، المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته بإستاد الدفاع الجوي".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن السيسي التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري، وأعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبًا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد الرئيس المصري على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

وأضاف راضي أن اللاعبين توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وأوضح راضي أن الرئيس تفقد المنشآت والتجهيزات بإستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم.

وأعرب السيسي عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى".

ون جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من الشهر الجاري ألهبت مشاعر نجوم الفريق والجماهير المصرية لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف في بيان له تلقت "الخليج 365" نسخة منه، أن الرئيس السيسي، أكد من خلال هذه الزيارة المفاجئة أنه يتابع بنفسه جميع التفاصيل والاستعدادات الخاصة بإنجاز وإنجاح هذه البطولة الكبيرة وبصورة تشرف مصر والمصريين أمام العالم كله.

وتوقع أن تكون هناك متابعة وتشجيع جماهيري كبير وغير مسبوق من عشاق كرة القدم من المصريين بمختلف اتجاهاتهم لنجوم الفراعنة خلال هذه البطولة سواء داخل المستطيل الأخضر أو في مختلف الميادين والشوارع والساحات المتواجد بها شاشات لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية.

ووفقًا للدكتور هاني رسلان، الخبير في الشؤون الأفريقية ورئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية، فإن فوز مصر بتنظيم فعاليات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، هو تكريس لدورها الفاعل في القارة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يؤكد نجاح مصر سياسيًا وأمنيًا، وأنها تمتع بالاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى أنها شهادة دولية للبنية التحتية والمشروعات الخدمية في البلاد.

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وأضاف لـ""الخليج 365"" أن تنظيم كأس الأمم الأفريقية ليس مجرد حدث رياضي، بل هو حدث يحمل الكثير من الدلالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مثلما هو الحال في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، منوهًا بأن الدول الكبرى تتنافس من أجل تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، كما تتنافس أيضًا من أجل تنظيم كؤوس أو البطولات القارية على مستوى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا.

ولفت إلى أن هذا الحدث يمثل دعاية سياسية جيدة لمصر، لاسيما أنه سوف تصاحبه تغطيات إعلامية واسعة على المستويين الدولي والقاري، ما يؤشر على أن مصر تنعم بالاستقرار السياسي والأمني، وأنها عادة بقوة إلى القارة الأفريقية.

وفيما يخص المردود الاقتصادي لتنظيم الحادث الكروي، قال رسلان، إن هناك فوائد اقتصادية جمة يمكن لمصر أن تنجيها من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، ولكن ليس بشكل فوري، وإنما على المستويين المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل فرصة لتنشيط العلاقات الثنائية بين الهيئات المصرية الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.

ونبه إلى أن مثل هذه الأحداث تدعم القوة الناعمة لمصر، مشيرًا إلى أن عملية بناء الثقة والعلاقات المتينة مكنت مصر من إنشاء سدين في تنزانيا بتكلفة تصل إلى 3.2 مليار دولار، وطلب الرئيس التنزاني أن يكون العمل تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الثقة في شخص الرئيس السيسي ومصر ليست وليدة اللحظة، بل تم بناؤها على مدار سنوات.

وأفاد رسلان أن الرياضة جزء مهم من القوة الناعمة لمصر، ولكن يجب التوسع في استخدام هذه القوة، من خلال استضافة المعارض الفنية والاقتصادية ومؤتمرات للشباب، وتعزيز اللقاءات بين المسؤولين في مختلف المجالات، وتعزيز الحضور المصري في مختلف مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وتوفر الحكومة للجماهير شاشات عرض ضخمة في ميدان التحرير ومراكز الشباب والأندية الكبرى، وقال المخرج شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنه سيتم توفير شاشات لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية في كل مراكز الشباب والأندية الكبرى، فضلًا عن توفير شاشة عملاقة بميدان التحرير.

وأضاف في تصريحات له أن جميع المخرجين والمصورين للبطولة مصريين، مشيرًا إلى أن "في البطولات العالمية الكبيرة يكون المخرج الناقل للمباريات أجنبي، ولا مانع من الاستعانة به، ولكن كافة المصورين في البطولة مصريين".

وأوضح أن الدولة تمتلك أعلى تقنيات في سيارات الإذاعة الخارجية، لافتًا إلى وجود 8 سيارات للبث من الخارج تم الاستعانة بها من أجل بطولة الأمم الإفريقية.

وطرحت إحدى شركات الاتصالات الخاصة أغنية جديدة للمطرب عمرو دياب ومحمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن بطولة أمم أفريقيا.

وغنى عمرو دياب بعنوان "بالحب اتجمعنا وراء فريقنا"، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا تقام في مصر للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويشارك 24 منتخبا في البطولة مقسمة على ست مجموعات، يتأهل إلى الدور الثامن المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث.