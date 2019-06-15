شكرا لقرائتكم أزمة طارئة في مباراة منتخب مصر وغينيا الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشبت أزمة طارئة قبل مباراة منتخب مصر غداً أمام غينيا الودية المقرر إقامتها ببرج العرب بالاسكندرية استعدادا لأمم افريقيا ٢٠١٩.
سبب الأزمة هو عدم وجود طاقم حكام دولي لادارة المباراة حتي تحتسب في الاجندة الدولية ، حيث كانت لجنة الحكام اختارت الحكم الدولي محمد معروف لادارة اللقاء الا انه يتواجد حاليا في تونس لادارة لإحدي المباريات ومعه احمد الغندور .
فيما يتواجد الرباعي الدولي جهاد جريشة وأمين عمر وابراهيم نور الدين ومحمود البنّا في معسكر الحكام الخاص بامم افريقيا وبالتالي لن يتمكن احدهم من ادارة اللقاء غدا .
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