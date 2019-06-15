شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر الأندية التي أنهت الدوري بموعد تحديد الراحلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ اتحاد الكرة، الأندية التى انتهت من أداء مبارياتها في الموسم الكروى الحالى، بموعد إرسال قوائم اللاعبين الراحلين عن صفوف كل فريق، قبل الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يونيو.

Advertisements

تنص لائحة مسابقة الدورى الممتاز، على ضرورة إخطار كل نادى اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، بعد انتهاء الموسم بـ 14 يومًا، الأمر الذى يحتم على جميع أندية الدورى باستثناء الأهلى والزمالك والإسماعيلى والجونة والمقاولون العرب، بإرسال اسماء اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم لاتحاد الكرة واللاعبين أنفسهم.

وما زال الموسم الكروى الحالى، لم ينتهى بالنسبة لخمس فرق، حيث سيواجه الأهلى المقاولون ثم الزمالك، فيما سيواجه الزمالك الجونة ثم الإسماعيلى ثم الأهلى.