شكرا لقرائتكم عصام شلتوت: رفع الإيقاف عن جهاد جريشة إنجاز للرياضة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الناقد الرياضى عصام شلتوت رئيس التحرير التفيذى باليوم السابع، بالمجهود الذى بذله هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى، من أجل رفع الإيقاف عن الحكم الدولى جهاد جريشة بعد إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى "كاف".

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أضاف شلتوت خلال تصريحاته لبرنامج "تايم لايف" عبر شاشة "تايم سبورت" أن رفع الإيقاف عن جريشة، وإعادته للتحكيم فى بطولة أمم أفريقيا يعد انجازًا لمصر بأكملها، ولأبو ريدة بشكل خاص، نظرًا للجهد الذى بذله فى هذا الملف، ونجح فى اثبات قوة مصر، موضحًا إنه كان أولى أن يقوم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بهذا الجهد والسعى لرفع الإيقاف عن جريشة -أحد أعضاء لجنته-.

كان الكاف قد قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر ذلك بأدائه السيئ فى لقاء الوداد والترجى بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.