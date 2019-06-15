شكرا لقرائتكم الأهلي يصرف المستحقات المتأخرة للاعبيه بالدوري وإفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو النادي الاهلي بصرف مستحقات اللاعبين عن الموسم الجاري والمقسمة إلى مكافآت الفوز والرواتب الشهرية بجانب نسبة التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وبعد صرف جزء من المستحقات، لا يتبقي للاعبي الأهلي أي مستحقات متأخرة لدى إدارة النادي حيث انتهت الإدارة الحمراء من الالتزام بجميع مستحقات اللاعبين خلال الايام القليلة الماضية وتم إخطار اللاعبين أن النادي قام بتحويل جميع المتأخرات المالية عبر حساب كل لاعب في أحد البنوك التى يتعامل معها النادي.

ويتبقي للأهلي هذا الموسم ، مباراتي المقاولون والزمالك في الدوري يومي 26 و30 يوليو ثم بيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس مصر.