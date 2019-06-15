شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: غير متفائل بفوز المنتخب بالأمم الإفريقية لغياب العدل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك فوز المنتخب المصري ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم . وأكد رئيس الزمالك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم إنه غير متفائل بالمنتخب خاصة في ظل غياب العدل بين صفوف الفريق . Advertisements

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