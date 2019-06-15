شكرا لقرائتكم الزمالك يفاضل بين اليونان وقبرص والإمارات للاستعداد للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاضل إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بين أكثر من عرض لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الكروي الأول بالنادي استعدادا للموسم الجديد. وأوضح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم أن القلعة البيضاء، تفاضل بين قبرص واليونان والإمارات لإقامة معسكر الفريق الخارجي مشيرا إلى أن الأبيض سيخضع للتدريبات البدنية لمدة 48 ساعة بعدها سيدخل المعسكر الخارجي.

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