شكرا لقرائتكم منتخب مصر يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، على فتح التدريب اليوم لوسائل الاعلام لمدة 15 دقيقة. من جهته قال ايهاب لهيطة مدير منتخب مصر ، ان التدريب سينطلق في الساعة الثامنة مساء بملعب برج العرب في الاسكندرية، وسيتم السماح لوسائل الاعلام بحضور الربع ساعة الاولى من التدريب. Advertisements ويستعد منتخب مصر لودية غينيا غدا استعدادا لبطولة كاس الامم الافريقية 2019. وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الاولى بجانب منتخبات زيمباوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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