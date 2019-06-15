شكرا لقرائتكم التشكيل الأمثل لمنتخب مصر فى الأمم الأفريقية بعيون أيمن يونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع أيمن يونس نجم الزمالك السابق التشكيل الأمثل للفراعنة فى أمم أفريقيا من وجهة نظره ، مشيدا بأداء وأحقية محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك بحماية عرين مرمى الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل . وجاء تشكيل منتخب مصر من وجهة نظر يونس كالتالى : حراسة المرمى : محمود جنش Advertisements الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف. الوسط : طارق حامد و محمد الننى و عبد الله السعيد و محمد صلاح و تريزيجيه. الهجوم : أحمد على.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الأمثل لمنتخب مصر فى الأمم الأفريقية بعيون أيمن يونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.