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البرازيل تفتتح كوبا أميركا بثلاثية في مرمى بوليفيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت البرازيل صاحبة الأرض ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتفوز 3-صفر على بوليفيا في افتتاح كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الجمعة.

وأحرز فيليب كوتينيو هدفين متتالين في بداية الشوط الثاني وأضاف البديل إيفرتون الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 85.

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وأصبح رصيد البرازيل، التي ارتدت القميص الأبيض في مباراة رسمية لأول مرة منذ عام 1957، ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بيرو وفنزويلا.

وظهر المنتخبان بشكل متواضع في الشوط الأول قبل احتساب ركلة جزاء للبرازيل في بداية الشوط الثاني بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد.

ونفذ كوتينيو ركلة الجزاء بنجاح ثم أضاف الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية من روبرتو فيرمينو قبل أن يختتم إيفرتون الثلاثية بشكل مميز بتسديدة من حافة المنطقة.

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