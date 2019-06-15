مؤتمر ناري لمرتضى منصور.. يهاجم محمد صلاح.. ويكشف حقيقة التفاوض مع نجم المصري.. ويرد على المطالبين بعودة جروس.. ويزف بشرى سارة

كتب: ضياء السقا

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس، أيام 18, 19, 20 من شهر يوليو القادم.

بشرة سارة

وزف رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي عقده، السبت، بمقر النادي، البشرى لعشاق ومحبي القلعة البيضاء بشأن القناة الجديدة للنادي والاستاد والفرع الجديد للقلعة البيضاء.

وأوضح منصور أنه تم الاتفاق مع مسئولي إعلام المصريين بشأن تدشين قناة الزمالك الجديدة وتم الاتفاق على كافة التفاصيل والاستوديو المخصص للقناة وغيرها .

وأضاف: “بشأن الفرع الجديد للنادي والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة القادمة” .

وشدد رئيس الزمالك على أن أسعار العضوية بالنادي سيتم تحديد قيمة جديدة لها الفترة القادمة وقرر مجلس الإدارة منح مهلة حتى الخميس القادم بالأسعار القديمة.

حقيقة التفاوض مع عيسى

من ناحية أخرى، نفى منصور ما تردد عن دخول الزمالك في مفاوضات مع إسلام عيسى لاعب النادي المصري.

وشدد رئيس الزمالك على أن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين و من الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه.

وأضاف منصور أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني خالد جلال الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.

رد ناري على المطالبين بعودة جروس

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وفي سياق متصل، رد مرتضى على المطالبين بعودة جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض، قائلا: "من يريد التجديد لجروس يدفع 50 مليون جنيه للتعاقد معه مجددًا، وأشكر تركي آل الشيخ الذي سدد قيمة التعاقد مع المدرب".

مرتضى ينتقد صلاح

من ناحية أخرى قال رئيس الزمالك إنه يتمنى فوز المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الفترة القادمة والتتويج بكأس البطولة.

وأوضح أنه يتمنى تتويج المنتخب باللقب القاري لكنه غير متفائل، خاصة في ظل غياب العدل بين لاعبي الفراعنة.

وأضاف أن محمد صلاح، لاعب ليفربول حصل على إجازة أطول من لاعبي المنتخب، وتواجد في الجونة في الوقت الذي تواجد فيه جميع اللاعبين في المعسكر.

وأكد أنه يحب صلاح لكنه يخشى عليه من الغرور، كما أنه تعامل بطريقة سيئة مع أهل بلده يوم العيد.