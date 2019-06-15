(كان) مصر: برنامج استثنائي لنقل الجمهور المغربي

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الرباط: بمناسبة مشاركة "أسود الأطلس" في الدورة الـ 32 لكأس أفريقيا للأمم، التي ستجرى أطوارها بمصر، مابين 21 يونيو 19 يوليو ، وقع كل من رشيد الطالب العلمي وزير الشباب والرياضة وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعبد الحميد عدو رئيس الخطوط الملكية المغربية اتفاقية شراكة من أجل وضع برنامج استثنائي للرحلات الجوية الرابطة بين الدار البيضاء والقاهرة، يمكن مشجعي المنتخب المغربي من حضور المباريات وتشجيع منتخب بلادهم.

وستبرمج الخطوط الملكية المغربية، وفق هذا البرنامج، أكثر من 82 رحلة خلال الدور الأول لهذه التظاهرة، ما بين 23 يونيو وأول يوليو، لتمكن أكثر من 7500 مشجع من مساندة أسود الأطلس بمصر.

كما ستبرمج الخطوط الملكية المغربية أكثر من 54 رحلة إضافية، تدعم الرحلات المنتظمة المبرمجة خلال هذه الفترة بين الدار البيضاء والقاهرة وعددها 18. وستوفر الشركة المغربية هذه الرحلات الإضافية بسعرين قارين شاملين لكل الرسوم (ذهابا وايابا). فبالنسبة للرحلات التي ستمكن المشجعين من السفر لحضور المقابلة والعودة بعد انتهائها، يتم تسويقها بتعرفة قارة: 3000 درهم (300 دولار)، شاملة لكل الرسوم. أما الرحلات التي ستمكن المشجعين من حضور أكثر من مقابلة، فستعرض بتعرفة قارة: 4000 درهم (400 دولار)، شاملة لكل الرسوم.

ومن المنتظر أن يشرع في تسويق هذا العرض ابتداء من السبت، من خلال قنوات التسويق الخاصة بالخطوط الملكية المغربية (الوكالات التجارية والموقع الإلكتروني ومراكز النداء) وكذا من خلال الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

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وتأتي هذه الشراكة الجديدة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية بعد المبادرتين المماثلتين التي بادرها الشركاء الثلاث اخيرا .فبمناسبة كأس العالم روسيا 2018، خصصت الشركة المغربية 13 طائرة لنقل أزيد من 2500 مسافر لمساندة "أسود الأطلس" بروسيا، حيث تم اقتراح هذه الرحلات بتعرفة قارة مدعمة: 5000 درهم (500 دولار) ذهابا وإيابا، شاملة لكل الرسوم. كما تم توفير 18 رحلة استثنائية، خلال نونبر 2017، لربط الدار البيضاء بأبيدجان من أجل تمكين 3000 مشجع لمساندة المنتخب المغربي في المباراة الحاسمة التي جمعته، وقتها، بمنتخب الكوت ديفوار بمناسبة إقصائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويتوجه المنتخب المغربي، الثلاثاء، إلى مصر للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، حيث يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، التي ستخوض مبارياتها بملعب السلام بالقاهرة.

وتقام نهائيات مصر على 6 ملاعب موزعة على 4 مدن، هي القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية والسويس. فيما تعرف الدورة مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ النهائيات، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وفضلا عن منتخبات المجموعة الرابعة، تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي؛ والثانية منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي؛ والثالثة منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا؛ والخامسة منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا؛ والسادسة منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.