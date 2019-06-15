مصدر بالأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موليكا وبيفوما وبونجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بالأهلي لـ "الخليج 365" إن لجنة التخطيط لقطاع الكرة والتي يترأسها طه إسماعيل لم تتحدث مع الاوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول خلال الاجتماع به مؤخرا عن تدعيم مركز هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة الأهلي فى التعاقد مع مهاجم أجنبي وبطته بالجزائري بغداد بو نجاح والكونغولى تيفى بيفوما ومواطنه جاكسون موليكا .

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه أن الجهاز الفنى للفريق الاحمر أيضا لم يتطرق قبل سفر لاسارتي الي تدعيم مركز الهجوم، وربما يكون هناك جديد في هذا الملف لكن بعد عودة المدرب من بلاده.

وسبق وان أكد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات لـ "الخليج 365" عدم وجود رغبة من الجهاز الفني في رحيل أي لاعب أجنبي من الفريق خلال فترة الإنتقالات.