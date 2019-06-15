مدرب السنغال: ماني يغيب أمام تنزانيا بكأس الأمم الأفريقية للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، أن النجم ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سوف يغيب عن مباراة منتخب بلاده الأولى أمام منتخب تنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية للإيقاف.



وقال سيسيه في تصريحات نشرتها صحيفة "DZfoot": "ماني لاعب مهم في منتخب السنغال، ومن المثير للاهتمام أن يكون معنا، الآن لقد اخترت 23 لاعبا مستعدون لتعويض أي غياب".



وأضاف: "مجموعة اللاعبين مسلحين تمامًا، وبالتأكيد مع ماني سنكون جيدين جدًا، حتى بدونه سنكون جيدين".

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وأردف سيسيه: "نعلم جميعًا أن ماني سيجعل أمم أفريقيا جيدة، وعلى اللاعبين من حوله رفع المستوى، وهكذا سنصل إلى هناك".



وأبدى المدير الفني لمنتخب أسود التيرانجا استيائه من إيقاف ماني بسبب تراكم الإنذارات: "إذا أخذ اللاعب إنذار في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فأنا أرى أنه لا داعٍ لتطبيق الإيقاف في منافسات الكان".



واختتم سيسيه تصريحاته: "لقد قرر الاتحاد الأفريقي ذلك، وسنثبت لهم السنغال متواجدة حتى بدون وجود ماني".

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة مع منتخبات كينيا، الجزائر وتنزانيا.