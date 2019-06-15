صحيفة إسبانية تكشف سبب فشل برشلونة في ضم ميسي اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، سبب فشل نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو صاحب الـ 18 عامًا.

وكان ريال مدريد أعلن عن تعاقده رسميًا مع اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو الملقب بميسي اليابان مساء أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان كانوا يرغبون في ضم موهبة اليابان، ونجح النادي الملكي في التفوق على الناديين.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان اعتقدا أن عقد كوبو مع نادي طوكيو الياباني ينتهي في يناير 2020، كما هو مذكور على الموقع العالمي للانتقالات "transfer market".

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وذكرت الصحيفة أن الميرينجي نجح في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب مباشرة دون التحدث مع نادي طوكيو، لأن ريال مدريد أدرك أن عقد كوبو ينتهي في شهر يونيو.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن كوبو سيتقاضى مبلغ 1.2 مليون يورو بعد الضرائب، كما أن اللاعب سيتواجد خلال الموسم المقبل مع فريق الكاستيا.

وكان كوبو قضى 4 سنوات في أكاديمية برشلونة "لاماسيا" قبل أن يعود لطوكيو في 2015 بعدما اضطر الفريق الكتالوني للتخلص من بعض مواهبه الشابة، إثر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وخاض ميسي اليابان مع فريقه طوكيو 13 مباراة حتى الآن في عام 2019 في الدوري الياباني، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة مثلهم.