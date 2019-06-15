انتقاد صلاح والصراع مع الأهلي وحلم السداسية .. 6 رسائل لرئيس الزمالك فى مؤتمر "كشف الحساب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه رئيس نادي الزمالك عدة رسائل فى مؤتمره الذى عقده صباح اليوم فى مقر النادي الأبيض، بميت عقبة، بحضور مجلس الإدارة، وتحدث عن بعض الأمور، وأهمها:

1- الصراع مع الأهلي حول إسلام عيسى

نفى رئيس الزمالك ما تردد بشأن التفاوض مع إسلام عيسى، لاعب المصري البورسعيدي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك ينافس الأهلي فى التعاقد مع نجم المصري والنصر السابق فى أول صراعات القطبين بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال رئيس الأبيض: "لا أعلم شيئا عن إسلام عيسى، ولم نتحدث مع إدارة المصري منذ فترة، أرفض طرح اسم الزمالك في صفقات لا أساس لها من الصحة".

وأكمل: "الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين المعارين للأندية الأخرى، بخلاف من لم يشاركوا مع الفريق خلال الموسم الحالي، لاعب مثل مدبولي لم يلمس الكرة هذا الموسم".

2- السداسية

وتحول رئيس الزمالك للحديث عن منافسة ناديه فى البطولات المحلية قائلاً "الزمالك أمامه 8 مباريات بـ4 بطولات، 3 مباريات من أجل التتويج بالدوري، و3 مباريات من أجل كأس مصر، بجانب مباراتي السوبر المصري والأفريقي".

وأكمل: "هناك تفاؤل بشأن التتويج بالدوري والكأس والسوبر المحلي والأفريقي".

Advertisements

3- مساندة جلال

وطالب رئيس القلعة البيضاء جماهير ناديه بضرورة مساندة خالد جلال، المدير الفني الحالي للفريق، مشيرا إلى أن جروس لم يحترم الزمالك، ولم يتواجد في النادي للحصول على مستحقاته، مشددا على أنه لن يصرف تلك المستحقات للمدرب.

وأكد: "مجلس الإدارة يدعم خالد جلال، وهناك تفاؤل بشأن التتويج بالدوري والكأس والسوبر الأفريقي، ونفاضل في الوقت الحالي بين اليونان وقبرص والإمارات من أجل فترة الإعداد للمرحلة المقبلة".

4- فائض الميزانية

وصرح رئيس الزمالك بأن النادي شهد طفرة إنشائية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفائض في الميزانية سوف يصل لـ100 مليون جنيه، مؤكدا قيام النادي بتحويل 140 مليون جنيه لمصلحة الضرائب.

5- انتقاد صلاح

وجه رئيس الزمالك انتقادات لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر، بسبب فترة الراحة التى حصل عليها، وقال: "أتمنى فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية، لكن ليس هناك تفاؤل من جانبي لحدوث هذا الأمر.. محمد صلاح حصل على إجازة استثنائية، وقضاها في الجونة، في حين أن زملاءه بالمعسكر".

واختتم: "أحب محمد صلاح، لكن أخشى عليه من الغرور. لقد تعامل بشكل غير جيد مع أهل بلده أول أيام عيد الفطر المبارك".

6- الانتخابات

وجه رئيس الزمالك الشكر إلى اللجنة الأوليمبية بعد اعتماد اللائحة، وشدد على أن اللائحة مطابقة للميثاق الأوليمبي، كما وجه الشكر للبرلمان المصري، بعد التدخل لاعتماد اللائحة، كما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية.

وقال رئيس الزمالك: أول بند هو الانتخابات. قررنا إجراء الانتخابات على ثلاثة مقاعد للعضوية وأمين صندوق، أيام 18 و19 و20 يوليو".