أحمد الغندور حكمًا لـمباراة تونس وبوروندي الودية

يدير الحكم الدولي المصري أحمد الغندور، مباراة تونس وبوروندي الودية، والتي تقام بعد غد الاثنين، على تقام بعد غد الاثنين، علىالملعب الأوليمبي في رادس. يعاون الغندور كلا من أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح، ومحمد معروف حكماً رابعاً.

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