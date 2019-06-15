شاهد.. كمال درويش: عام على تعيين أول وزير شباب ورياضة متخصص

احتفى الدكتور كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية السابق، ورئيس نادي الزمالك الأسبق، اليوم السبت بذكرى مرور عام على تعيين اول وزير للشباب والرياضة متخصص. عام على تعيين اول وزير للشباب والرياضة متخصص. وقال درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " اليوم يمر عام علي تعيين اول وزير للشباب والرياضة علمي متخصص منذ انشاء هذه الوزارة".

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