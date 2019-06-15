شاهد.. الحضري يهنيء محمد صلاح بعيد ميلاده

قام عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بتهنئة محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 27.

وقال الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل

الإجتماعي "تويتر": " كل سنة وانت طيب يا فخر العرب و العمر كله ليك سعادة و خير و تألق وكل حاجة حلوة ، عيد ميلاد سعيد يابو صلاح".

يذكر أن محمد صلاح يستعد خلال الفترة الحالية، مع منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية في مصر، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بلقاء الفراعنة مع زيمبابوي.