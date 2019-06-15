شاهد.. الحضري يهنيء محمد صلاح بعيد ميلاده

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قام عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بتهنئة محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 27.
وقال الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصلالإجتماعي "تويتر": " كل سنة وانت طيب يا فخر العرب و العمر كله ليك سعادة و خير و تألق و
يذكر أن محمد صلاح يستعد خلال الفترة الحالية، مع منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية في مصر، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بلقاء الفراعنة مع زيمبابوي.
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