ازمة بشأن حكم مباراة منتخب مصر وغينيا

كشف مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن وجود ازمة بشأن حكم مباراة منتخب مصر الودية امام غينيا غدا في برج العرب بالاسكندرية. غدا في برج العرب بالاسكندرية. قال المصدر ان الازمة تتمثل في انشغال الحكام بمباريات خارجية، وهما محمد معروف واحمد الغندور، ووجود ابراهيم نور الدين وامين عمر وجهاد كريشة في معسكر حكام امم افريقيا وخضوع محمود البنا لاختبار الجري.

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