شاهد.. وائل جمعة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

وجه وائل جمعة مدافع منتخب مصر والأهلي الأسبق، رسالة إلى النجم محمد صلاح لاعب الفراعنة المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده. ونشر جمعة صورة للنجم محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً " محمد صلاح الصورة الأكثر جمالا وتشريفا لمصر واسم صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً " محمد صلاح الصورة الأكثر جمالا وتشريفا لمصر واسممصر بالعمل والاجتهاد .... كل سنة وانت طيب". يذكر أن محمد صلاح يستعد خلال الفترة الحالية، مع منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بلقاء الفراعنة مع زيمبابوي.

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