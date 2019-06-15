خضع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لقياسات بدنية شاملة ، قبل انطلاق أول مران للفريق مساء اليوم السبت ضمن فترة الإعداد استعدادًالخوض مباراة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز عقب بطولة كأس أمم أفريقيا .
تستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد
ويحتل الدراويش المركز السابع في الدوري الممتاز، برصيد 43 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسماعيلي يطمئن على حالة لاعبية قبل إنطلاق مران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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