الأسماعيلي يطمئن على حالة لاعبية قبل إنطلاق مران اليوم

خضع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لقياسات بدنية شاملة ، قبل انطلاق أول مران للفريق مساء اليوم السبت ضمن فترة الإعداد استعدادًا

لخوض مباراة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز عقب بطولة كأس أمم أفريقيا .

تستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد

من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الدراويش المركز السابع في الدوري الممتاز، برصيد 43 نقطة.