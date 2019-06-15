شوبير وزاهر ولطيف يعقدون اجتماعًا برؤساء المناطق

يجتمع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وخالد لطيف وسيف زاهر عضوي مجلس إدارة الجبلاية، مع عضوي مجلس إدارة الجبلاية، معرؤساء المناطق بمقر الاتحاد. ويناقش اتحاد الكرة مع رؤساء المناطق كيفية الاستعداد للموسم الجديد والاستماع الى أزماتهم.

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