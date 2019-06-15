قبل انطلاق أمم أفريقيا.. تعرف على قائمة هدافي منتخب مصر

يستعد منتخب مصر، لإفتتاح مشواره ببطولة أمم افريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، ويسعى الفراعنة لإستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة 2010 في غانا.

وتستعرض بوابة الوفد.. لمتابعيها ترتيب هدافي منتخب مصر، قبل بدء البطولة الإفريقية، التي من المقرر لها أن تنطلق الجمعة المقبلة الموافق 21 يونيو الجاري، أمام منتخب زيمبابوي .

حسام حسن..

يحتل العميد حسام حسن قائمة

هدافي المنتخب الوطني برصيد 83 هدف سجلهما في 170 مباراة ، وبدأ اللعب مع المنتخب المصري عام 1985 واستمر حتى عام 2006، وكانت أهم أهدافه، هدف تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 1990 في مرمي منتخب الجزائر.

حسن الشاذلي..

وجاء في المركز الثاني الراحل حسن الشاذلي ابن الترسانة برصيد 43 هدفًا، وبدأ الشاذلي مشواره مع المنتخب في عام1961 حتى

عام 1974.

محمد صلاح..

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث برصيد 39 هدفًا سجهلما في 61 مباراة شارك فيها مع المنتخب، وبدأ صلاح مشواره مع المنتخب عام 2013 .

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محمد أبو تريكة..

ويكون محمد أبوتريكة صاحب المركز الرابع برصيد 38 هدفًا سجلهما في 100 مباراة، وبدأ مشواره مع المنتخب عام 2004 وأعتزل عام 2010.

السيد الضظوي..

وجاء السيد الضظوي، نجم المصري البورسعيدي والأهلي، في المركز الخامس برصيد 73 هدفًا، وكان أول لقاء دولي له عام 1947 .

أحمد حسن..

ويحتل الصقر أحمد حسن المركز السادس برصيد 34 هدفًا، وشارك مع المنتخب عام 1995 حتى عام 2012.