طنطا يؤجل فترة إعداده الأولى.. ويلجأ للأهلي لتدعيم صفوفه

قرر الجهاز الفني لطنطا بقيادة أيمن المزين تأجيل فترة أعداد الفريق الأول لكرة القدم والتى كان مقررا لها اليوم لمدة أسبوعين عقب إعلان اتحاد الكرة عن موعد انطلاق الموسم الكروى الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ فى نسخته ال ٦٠ فى ٢٠ سبتمبر المقبل.
ورأى المزين عدم التعجيل حتى يقف على قوام فريقه الذى سيخوض به المسابقة وأكد أنه يأمل فى إنهاء جميع الصفقات التى حددها للجنة التعاقدات.
كما قرر المزين ضم أحمد عاصم مدرب حرس الحدود لمساعدته وأكد أنه يسيربخطى ثابته نحو تكوين فريق يشرف كل طنطاوى وذلك بعد ضم أحمد العش مدافع الأهلى والإسماعيلي ودجله السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ٣ سنوات.
فى نفس السياق أرسل نادى طنطا مذكرة للنادى الأهلى باحتياج النادى ل٣ إعارات أهلاوية لتدعيم صفوف الفريق.
وعلمت بوابة الوفد أن النادى الأهلى ليس لديه مانع من تدعيم طنطا خاصة بعد الاتفاق الجنتلمان بين كل من محمود الخطيب وفايز
يذكر أن طنطا قد تعاقد قبل ذلك مع كل من جون مانجا لاعب المقاصة والنصر السابق وأحمد فهمى لاعب غزل المحلة وطنطا السابق وعمرو صلاح جناح أيمن كفر الشيخ ومحمود صلاح من ناشئي الأهلى صناع لعب ومحمد مصطفى (ميدو) مهاجم الترسانة.
بالإضافة إلى أحمد العش نجل أحد كابتن طنطا فى التسعينيات وهو حمادة العش الذى صعد مع طنطا للدورى الممتاز موسم ٩١ . والمدير الفنى الأسبق لكفر الشيخ.
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