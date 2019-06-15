استعدادات للمباراة الودية بين نيجريا والسنغال باستاد الاسماعيلية

يقام على ملعب إستاد الإسماعيلية غدا الاحد مباراة ودية بين منتخبي السنغال ونيجريا تمهيداً لبطولة الأمم الافريقية وذلك في الساعة الثامنة الا ربع مساء وسط إجراءات أمنية دون حضور جماهير.صرح بذلك محمد شيحة مدير اللجنة المنظمة للبطولة بالإسماعيلية .

وكان المنتخب السنغالي وصل للإسماعيلية مساء الجمعة وشهد الفندق الذي يقيم به المنتخب السنغالي اقبالاً من المواطنين للتصوير مع اللاعب

ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي .وقال أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغالي في تصريحات صحفية ان الفريق السنغالي على استعداد لخوض البطولة بكامل قوته وتشكيله والتتويج بالكأس لأننا نملك لاعبين اكفاء ومتميزين وعلى مستوى عالي ونعتمد على فريق العمل الجماعي دون الاعتمادعلى النجم الواحد .وتوقع فوز منتخب مصر بكأس البطولة لما يضمه المنتخب من نجوم في كرة القدم ولان البطولة تقام على ارض مصر وبدعم من الجمهور المصري المحب لكرة القدم .

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ومن المنتظر ان تتسلم لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال 24 ساعة منشأة إستاد الإسماعيلية تمهيداً لبدء انطلاق بطولة الأمم في 21 يونيو الجاري..ومن المتوقع ان تصل الفرق المشاركة في المجموعة الرابعة بالبطولة للإسماعيلية في الفترة من 18 الى 20 يونيو المقبل .