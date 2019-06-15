رياضة | جوميز ومانيش في القاهرة لحضور دوري ساتوك بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز ومانيش في القاهرة لحضور دوري ساتوك بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر النجمان البرتغاليان نونو جوميز ومانيش فعاليات فعاليات النسخة الرابعة لدورى ساتوك للايتام لكرة القدم الذى يستضيفه النادى الأهلى يوم الثلاثاء المقبل فى الصالة المغطاة لاختيار اللاعبين الافضل من بين 200 طفل يتيم لتمثيل منتخبي مصر وسوريا فى النسخة القادمة من كاس العالم للايتام التى ستقام فى ديسمبر المقبل حيث تقام مباربات بين الاطفال لاختيار الافضل واصحاب المهارات لمنحهم الفرصة فى البطولة التى يشارك فيها 24 منتخبا.

أكد النجم البرتغالى نونو جوميز على تواجده فى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة فى دورى ساتوك واختيار اللاعبين الافضل مؤكدا على سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الذي له دور طيب فى المجتمع لمنح الفرصة للاطفال الايتام بتقديم امكانياتهم لربما ان يكون من بينهم نجم كبير فى المستقبل ويحتاج لهذه الفرصة لاظهار امكانياته .

ومن جانبه أكد ايضا البرتغالى مانيش على الحضور للقاهرة والمشاركة فى دورى ساتوك من خلال المباراة الاستعراضية للنجوم وايضا اختيار اللاعبينم الذين بالفعل يحتاجون لهذه الفرصة التى لن يجدوه بالسهولة الا فى تواجد مؤسسات مثل ساتوك لتبني الفكرة التى سيكون لها شان كبير لانها تحمي المجتمع من خروج هؤلاء الاطفال عن النص بمنحهم فرصة ممارسة الرياضة واخراج مواهبهم التى قد يكون لها شان كبير مستقبلا.

جاءت استضافة النادى الاهلى لهذه النسخة عقب البروتوكول الذى تم توقيعه بين شيخة ال ثانى رئيس اللجنة العليا لكأس ساتوك العالمي وصاحبة فكرة كاس العالم للايتام مع محمود الخطيب رئيس النادى للاهلى للتعاون بين الطرفين بما يحقق فوائد للاطفال الايتام وعددهم ٢٠٠ طفل والذين سوف يشاركون فى هذه النسخة بحضور النجوم العامليين نونو جوميز ومانيش نجوم البرتغال الذين سيتواجدون للمشاركة فى هذه المناسبة بالنادى الاهلى ولهم علاقة طيبة مع المؤسسة والذي اشادوا بجهد وعمل مبذول من أجل اكتشاف مواهب الأطفال.

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ورحب النادى الأهلى باستضافة النسخة الرابعة من فعاليات دورى ساتوك للايتام لقيامه بدوره المجتمعي بالاضافة الى رؤية مسئولي الاهلى الى ان هذه الفكرة نبيلة وتنصب فى مصلحة الاطفال الايتام ودائما ما يكون له دور ايجابي مشيدا الى دور مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة ال ثاني التى تقوم بدور طيب لغاية فى هذا المجال ايمانا منها .

وقام بتوقيع البروتكول محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الاهلى والذى ابدي سعادته بهذا التعاون الذى يخدم الاطفال الايتام ايمانا بدور الاهلى المجتمعي .

ومن جانبها عبرت شيخة ال ثانى عن سعادتها بهذا البروتوكول مع النادي الاهلى صاحب التاريخ العريق مؤكدة ان مؤسسة ساتوك تسعى دائما لخدمة الاطفال الايتام ومن هذا المنطق تم اقامة بطولة كاس العالم للايتام فى اكثر من نسخه لخدمة الاطفال الايتام على مستوي العالم .

كانت مؤسسة ساتوك قد نظمت أكثر من نسخة سابقة لدورى الايتام بحضور نجوم عالميين وفى مقدمتهم جورج وايا نجم ليبيريا والحاصل على الكرة الذهبية عام 1995 والرئيس الحالى لدولة ليبيريا بالاضافة الى نجوم العرب عزيز بودربالة ورابح ماجر وغيرهم من نجوم مصر.