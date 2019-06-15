رياضة | جناح ريال مدريد يقطع إجازته ويتحدى زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح ريال مدريد يقطع إجازته ويتحدى زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض الشاب فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسبان الاستسلام لفكرة الجلوس على دكة بدلاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل رغم التعاقد إيدين هازارد.
وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن فينيسيوس أبلغ زيدان أنه قرر قطع اجازته الصيفية الحالية بوقت مبكر من أجل العمل في فترة التحضير للموسم الجديد.
وقرر فينيسيوس العودة للتدريب في ريال مدريد بداية من الأسبوع المقبل بشكل مبكر من أجل أفضل تحضير ممكن للموسم الجديد والعمل تحت قيادة زيدان لأطول فترة ممكنة والاستفادة من خبرات المدرب وذلك قبل أسبوعين على الموعد المحدد.