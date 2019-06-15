رياضة | إعارة مدافع إف سي مصر لنادي بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعارة مدافع إف سي مصر لنادي بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف في الحصول على توقيع اللاعب بلال سالم مدافع إف سي مصر لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وقام سالم بالتوقيع للفريق السويفي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في حضور حسن موسى المدير الفني، وإداري الفريق ياسر التوني.

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وسبق للاعب صاحب الـ 29 عاما، قيادة النصر للصعود للدوري الممتاز، كما شارك في تأهل إف سي مصر للدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولعب بلال سالم من قبل في أندية المقاولون العرب، ثم انتقل لنادي النصر، وإف سي مصر، والترسانة، قبل أن يعود لنادي مصر مطلع الموسم الماضي.

وسبق لبني سويف مؤخراً ضم هارون اسماعيل مدافع الترسانة، ومحمود شعبان مكي صانع ألعاب طنطا، بجانب عدد آخر من اللاعبين لسد العجر في قائمة الموسم الماضي.